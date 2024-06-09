الامارات | الفجيرة يتعاقد مع المدرب الفرنسي توريس

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شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد مع المدرب الفرنسي توريس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة عن تعاقده مع المدرب الفرنسي اليكسندر توريس لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.
وتمكن الفجيرة من انهاء الموسم الماضي وهو في المركز الرابع في أفضل مركز يحققه منذ هبوطه من دوري المحترفين في موسم 2020-2021.
وسبق للمدرب توريس قيادة فريق يونايتد في الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى.
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