اخبار الرياضه

الامارات | أخبار سريعة..

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مدريد - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية 2025

أعلن نادي ريال مدريد بطل لكرة القدم، أمس، أنه سيشارك في كأس العالم للأندية العام المقبل 2025 بعد ساعات من إعلان المدرب كارلو انشيلوتي أن الفريق لن يشارك في البطولة بداعي أن الاتحاد الدولي (الفيفا) قلل العائد المالي الذي سيحصل عليه بطل أوروبا 15 مرة. وأضاف بطل في بيان على موقعه على الإنترنت «يعلن النادي أنه لم يكن هناك أي شك في أي وقت مضى بشأن مشاركتنا في كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة التي سينظمها الفيفا في موسم 2024-2025 المقبل. وبالتالي سيشارك نادينا كما هو مخطط له، في هذه المسابقة الرسمية».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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