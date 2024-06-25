أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 24 / 6 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الأهلى اليوم الإثنين 24 / 6 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها اعتبار الفريق فائزا على الزمالك بهدفين نظيفين بعد رفض الأخير خوض اللقاء الذى كان مقررا إقامته غدا باستاد القاهرة، كما كلف الأهلى لجنة المباريات بالتواصل مع تذكرتى لتعويض جماهيره بعد إلغاء القمة.

رسميا.. رابطة الأندية تخطر الأهلى باعتباره فائزا على الزمالك 2 - 0

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة، خطابا إلى النادى الأهلى تخطره بعدم إقامة مباراة القمة أمام الزمالك غدا الثلاثاء بالدورى المصرى بعد اعتذار الفريق الأبيض عن خوض اللقاء، مع اعتبار الفريق الأحمر فائزا على الزمالك 2 - 0.

الأهلى يكلف لجنة المباريات بالتواصل مع "تذكرتى" لتعويض جماهيره بعد إلغاء القمة

وجه مسئولو النادي الأهلي لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسئولي شركة "تذكرتي" للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام غدًا.

رابطة الأندية تخطر الأهلى بإلغاء مباراة القمة غدا

تلقى النادي الأهلي خطابًا قبل قليل من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددًا لها غدًا الثلاثاء في السابعة مساء بملعب استاد القاهرة الدولي، واعتبار فريق الأهلي فائزًا بالمباراة 2- صفر.

الأهلى: لم يتم إبلاغنا بمصير مباراة القمة بعد انسحاب الزمالك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف ناديه من خوض مباراة القمة، بعد قرار الزمالك بالانسحاب من خوض المباراة غدا في بيان رسمي.

الأهلى يعيد ترتيب "صفقات الدفاع" بعد خروج بلعيد من الحسابات الفنية

بدأ مسئولىو الأهلي مناقشة الأسماء المرشحة لتدعيم خط دفاعه من اللاعبين الأجانب والمحليين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد فشل صفقة انضمام الجزائري زين الدين بلعيد لصفوف القلعة الحمراء.