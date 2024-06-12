الامارات | «الأبيض» يُعادل البحرين.. ويكمل تصفيات المونديال بلا خسارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى المنتخب الوطني لكرة القدم بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام نظيره البحريني، أمس، على استاد زعبيل بنادي الوصل في ختام مباريات الدور الثاني ضمن المجموعة الثامنة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ورفع «الأبيض» رصيده إلى 16 نقطة محافظاً على الصدارة، في وقت يعتبر التعادل الأول له في التصفيات بعد خمسة انتصارات متتالية دون أي خسارة، فيما جمع الأحمر البحريني 11 نقطة بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة.

خاض المنتخبان المباراة دون ضغوط، بعدما كانا قد ضمنا التأهل مسبقاً إلى الدور الثالث في التصفيات.

وعانى المنتخب في بداية اللقاء ثغرة دفاعية قاتلة، كلفته استقبال هدف مبكر للبحرين، سجله اللاعب مهدي عبدالجبار في شباك حارسه خالد عيسى، بعد مرور أربع دقائق فقط.

ولم يتأخر رد «الأبيض»، إذ تمكن اللاعب سلطان عادل من إعادة المنتخب إلى أجواء المباراة مجدداً في الدقيقة العاشرة بتسجيله هدفاً جميلاً، مستغلاً تمريرة محمد العطاس.

خاض المنتخب المباراة بتشكيلة مختلفة عن تلك التي لعبت المباراة السابقة أمام نيبال، إذ شهدت التشكيلة عودة كل من الحارس الأساسي خالد عيسى، وعصام فائز، وماجد راشد، ومحمد العطاس، ويحيى الغساني، والمهاجم سلطان عادل، بعدما غابوا عن التشكيلة الأساسية في المباراة الماضية، فيما شارك مبارك بنزامة للمرة الأولى أساسياً.

وأجرى المدرب البرتغالي باولو بينتو تغييرات في صفوف المنتخب في الشوط الثاني بدخول عبدالله حمد وحارب عبدالله، بهدف تعزيز الجانب الهجومي للمنتخب.

لائحة المنتخبات المتأهلة للدور الثالث

المجموعة الأولى:

قطر والكويت

المجموعة الثانية:

اليابان وكوريا الشمالية

المجموعة الثالثة:

كوريا الجنوبية والصين

المجموعة الرابعة:

عمان وقيرغيزستان

المجموعة الخامسة:

إيران وأوزبكستان

المجموعة السادسة:

العراق وإندونيسيا

المجموعة السابعة:

السعودية والأردن

المجموعة الثامنة:

الإمارات والبحرين

المجموعة التاسعة:

أستراليا وفلسطين