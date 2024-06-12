الامارات | الفجيرة للفنون القتالية يفوز بدرع التفوق العام للجودو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد نادي الفجيرة للفنون القتالية درع التفوق العام للجودو للموسم الرياضي 2023-2024، بعد ان جمع 710 نقطة، اضافة الى فوزه بكأس المركز الأول لفئة الشباب وكأس المركز الأول لفئة الأشبال وحصوله على 196 ميدالية، وذلك للموسم الثاني على التوالي

وسلم عضو مجلس ادارة اتحاد الامارات للجودو عيسى بن هويدين درع التفوق العام الى مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر ابو شاويش ومشيدا بالجهود المميزة التي حققها النادي في استكشاف وتطوير اللاعبين ومباركا لاسرة النادي الفوز بالدرع

وتقدمت ادارة النادي الشكر الى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة ورئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية للدعم والرعاية للرياضة والشباب ولرعاية سموه لكافة برامج اكتشاف المواهب وتطويرها.

بدوره قال مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر ابو شاويش ان النادي إنتهج أساليب تدريبية وتكتيكية محدثة ساهمت بترجمة الجهود التدريبية الى انجازات ملموسة ومثمنا جهود الاقسام الفنية والادارية والطبية التي مهدت للفوز.