الامارات | بينتو: خياراتي الفنية والتكتيكية والإصابات وراء عدم ثبات تشكيل المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، إن «خياراته الفنية والتكتيكية، إلى جانب تأثير تعرض بعض اللاعبين لإصابات مختلفة، كانت أبرز الأسباب وراء عدم ثبات تشكيل المنتخب خلال الفترة الماضية»، ففي آخر مباراتين في تصفيات المونديال أمام نيبال والبحرين لم يبدأ «الأبيض» بتشكيلة واحدة. وكان المنتخب قد ضمن مبكراً التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات مونديال 2026، وختم أول من أمس تصفيات الدور الثاني بالتعادل 1-1 مع البحرين، ليحافظ على صدارة المجموعة الثامنة بـ16 نقطة، ودون أي هزيمة، وتأهل أيضاً البحرين إلى الدور المقبل، وله 11 نقطة، بينما اليمن ثالثاً بخمس نقاط، ونيبال أخيراً بنقطة. وتسحب قرعة الدور الثالث من تصفيات المونديال 27 الجاري.

وأكد بينتو أن هناك أربعة لاعبين لم يكونوا جاهزين قبل بداية المعسكر الأخير، إضافة إلى أن بعض اللاعبين لا يمكنهم استكمال مباراة واحدة ثم يخوضون لقاء آخر بعد ذلك بأيام قليلة، معتبراً أن هذه الأمور تحتاج إلى تصحيح وإلى الوقوف عليها قبل بدء الدور المقبل في التصفيات.

وقال بينتو رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» بشأن أبرز الملاحظات الفنية والنقاط التي تحتاج إلى علاج وتطوير، ومنها ما ظهر خلال لقاء البحرين: «المنتخب يفتقر إلى المنافسة والندية وإلى الهجوم أكثر، لذلك فإن هذه النقاط تحتاج إلى تطوير في عقلية اللاعبين، كما أن هناك الكثير من العوامل التي لاحظتها وسنعمل على تصحيحها في الفترة المقبلة».

وأضاف المدرب البرتغالي: «هناك الكثير من المساحات والتراخي، لاسيما خلال الـ30 دقيقة الأولى من الشوط الأول، وربما كان المنتخب خلال الـ15 دقيقة الأخيرة من الشوط الأول في أفضل فتراته في المباراة بشكل عام، وفي الشوط الثاني اعتقد أن المنتخب البحريني سيطر على المباراة وكان يؤدي بشكل أفضل منا».

وشدد بينتو على أنه يجب عدم النظر إلى نتيجة المباراة، وإنما إلى أداء المنتخب وإعادة تقييمه والوقوف على الأخطاء، خصوصاً عند المناطق التي تراخى فيها الدفاع، وتحتاج إلى متابعة وعلاج دقيق لها.

وأشار بينتو إلى أن المنتخب قام خلال مباراة البحرين باستغلال المساحات في خط دفاع المنتخب البحريني في الشوط الأول، لكن رغم ذلك لم يستطع سوى تسجيل هدف وحيد، مؤكداً أنه يتطلع إلى تقييم أداء اللاعبين لتصحيح الأخطاء ودخول التصفيات الحاسمة المقبلة بأفضل شكل ممكن.

. المنتخب يفتقر إلى الندية وإلى الهجوم أكثر، وهذه النقاط تحتاج إلى تطوير في عقلية اللاعبين.