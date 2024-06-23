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"الـ12 على التوالي".. بيراميدز يواصل انتصاراته بالدوري المصري بثلاثية في مرمى المقاولون العرب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من تحقيق الفوز على حساب فريق المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الممتاز.

وأحرز ثلاثية فريق بيراميدز في اللقاء كلا من، فيستون مايلي في هدفين في الدقيقتين، "63، 68"، إبراهيم عادل في الدقيقة 63.

وسجل هدف فريق المقاولون العرب الوحيد في اللقاء، اللاعب جوزيف أوشايا في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

ويعد هذا الانتصار هو رقم 12 على التوالي، لصالح فريق بيراميدز في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وبهذا الفوز رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 62 نقطة، في صدارة ترتيب جدول المسابقة، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة رقم 19 في المركز الـ17 بجدول الترتيب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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