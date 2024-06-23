"الـ12 على التوالي".. بيراميدز يواصل انتصاراته بالدوري المصري بثلاثية في مرمى المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من تحقيق الفوز على حساب فريق المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز ثلاثية فريق بيراميدز في اللقاء كلا من، فيستون مايلي في هدفين في الدقيقتين، "63، 68"، إبراهيم عادل في الدقيقة 63.

وسجل هدف فريق المقاولون العرب الوحيد في اللقاء، اللاعب جوزيف أوشايا في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

ويعد هذا الانتصار هو رقم 12 على التوالي، لصالح فريق بيراميدز في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وبهذا الفوز رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 62 نقطة، في صدارة ترتيب جدول المسابقة، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة رقم 19 في المركز الـ17 بجدول الترتيب.

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