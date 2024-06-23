ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد

نقدم لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء مباريات اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين.

وشهد اليوم الأحد، إقامة 3 مباريات، الأولى انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف دون رد على نظيره مودرن فيوتشر، ثم حقق سيراميكا كليوباترا الفوز على المصري البورسعيدي.

فيما فاز فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره المقاولون العرب، في نهاية مباريات اليوم الأحد.

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ورفع بيراميدز رصيده إلى 62 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 37 نقطة محتلًا المركز الثامن، بينما يحتل الإسماعيلي المركز 12 بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 31.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- بيراميدز برصيد 62 نقطة

2- الاهلي 42

3- المصري 42

4- إنبي 40

5- سموحة 39

6- زد 38

7- مودرن فيوتشر 38

8- سيراميكا كليوباترا 37

9- الاتحاد السكندري 36

10- الزمالك 34

11- طلائع الجيش 34

12- الإسماعيلي 31

13- الجونة 31

14- البنك الاهلي 24

15- فاركو 22

16- بلدية المحلة 22

17- المقاولون العرب 19

18- الداخلية 15