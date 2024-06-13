نجم ريال مدريد يقترب من الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة السعودي يستعد لخطف لاعب فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للصحفي الموثوق “فابريزو رومانو” فإن نادي اتحاد جدة يسعى للتعاقد مع مدافع ريال مدريد الإسباني ناتشو فيرنانديز، والذي سيصبح لاعب حر مع نهاية الموسم الجاري.

وقال فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: الاتحاد الآن يجري محادثات متقدمة للتعاقد مع ناتشو كلاعب حر من ريال مدريد”.

أقرأ أيضًا.. خطوة جديدة من الزمالك قبل المشاركة في الكونفيدرالية

وتابع:” لم يتم الانتهاء بعد ولكن المحادثات مستمرة، كما ذكرت صحيفة ليكيب الليلة”.

وأختتم حديثه:” ريال مدريد ينتظر اتصال ناتشو الأخير لكنه لا يزال يتوقع رحيله منذ مايو”.

ولم تشير أي تقارير صحفية عن تجديد عقد ناتشو رفقة ريال مدريد لمدة موسم آخر.