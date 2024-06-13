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نجم ريال مدريد يقترب من الاتحاد السعودي

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كشفت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة السعودي يستعد لخطف لاعب  فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للصحفي الموثوق “فابريزو رومانو” فإن نادي اتحاد جدة يسعى للتعاقد مع مدافع ريال مدريد الإسباني ناتشو فيرنانديز، والذي سيصبح لاعب حر مع نهاية الموسم الجاري.

وقال فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: الاتحاد الآن يجري  محادثات متقدمة للتعاقد مع ناتشو كلاعب حر من ريال مدريد”.

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وتابع:” لم يتم الانتهاء بعد ولكن المحادثات مستمرة، كما ذكرت صحيفة ليكيب الليلة”.

وأختتم حديثه:” ريال مدريد ينتظر اتصال ناتشو الأخير لكنه لا يزال يتوقع رحيله منذ مايو”.

ولم تشير أي تقارير صحفية عن تجديد عقد ناتشو رفقة ريال مدريد لمدة موسم آخر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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