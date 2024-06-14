الامارات | العين يعتمد موازنة المشاركات الخارجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم اجتماعه الأول لعام 2024، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية. ووجه رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بتقييم الخدمات المقدمة للجماهير العيناوية، مشدداً في الوقت نفسه على بحث آلية تحسينها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مؤكداً في الوقت نفسه أن جمهور العين، ترك بصمة رائعة في جميع الميادين التي شهدت مشاركات الفريق محلياً وقارياً بحضوره الراقي وتشجيعه المثالي، الأمر الذي مكنه من ترجيح كفة الفريق وصناعة الفارق، ليستحق الإشادة التي حصل عليها من الجميع. واعتمد الاجتماع، موازنة شركة نادي العين لكرة القدم التي تتضمن مشاركات العين الخارجية بعد تأهله رسمياً بوصفه بطلاً للقارة الآسيوية وممثلاً للكرة الإماراتية بداية بكأس العالم للأندية 2025 وكأس القارات للأندية 2024 وبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025. واطلع الاجتماع على تقارير الأداء الإداري والفني والمالي لشركة كرة القدم، وناقش احتياجات الموسم الكروي الجديد 2024-2025 ومتطلبات المرحلة الخاصة بملفات اللاعبين ومعسكر الإعداد الخارجي لفريق الكرة الأول وفرق أكاديمية الكرة، كما ناقش تعزيز خدمات النادي الإعلامية، ودمج منظومة الذكاء الاصطناعي في الاتصال والإعلام. حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، محمد إبراهيم المحمود، مشرف الشؤون الرياضية، ومحمد سيف علي الكتبي، مشرف الشؤون الإعلامية، وعبدالله محمد عبدالله خوري، مشرف شؤون الأكاديمية والمواهب، كما حضر الاجتماع المدير التنفيذي لشركة نادي العين لكرة القدم، خلفان سعيد الشامسي.

. أبرز المشاركات الخارجية للعين في الموسم المقبل تشمل مونديال الأندية وكأس القارات وأبطال آسيا لـ«النخبة».