«هيل انترناشيونال» تتعاقد على إدارة مشروع القرن ومدينة النادى الأهلى الرياضية بالشيخ زايد

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القاهرة - سامية سيد - - المهندس وليد عبد الفتاح: المدينة تتوافق مع رؤية الدولة المصرية .. ونعمل على التنسيق بين الأطراف المختلفة لتحقيق مستهدفات المشروع

أعلن المهندس وليد عبد الفتاح، رئيس شركة هيل انترناشيونال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تعاقد شركته لإدارة مشروع القرن ومدينة النادي الأهلي الرياضية الجديدة، والمقرر إقامتها بمدينة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر، خلال فترة زمنية تصل إلى 4 أعوام.

أضاف أن الهدف الأساسي من المشروع هو بناء مدينة رياضية متكاملة في الأرض المخصصة في فرع النادي بمدينة الشيخ زايد، بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار جنيه، على مساحة 43 فدانًا.

وأشار إلى أن شركته تتولى مهام إدارة المشروع والعمل على التنسيق بين الأطراف المختلفة لتحقيق مستهدفات المشروع بالجودة والتوقيت والتكلفة المطلوبة، وبما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في دعم وتنمية المنشآت الرياضية.

وأوضح أن المشروع الجديد من المقرر أن يتضمن استاد بسعة 42 ألف مقعد، ومتحف وجامعة، ومدرسة وفندق، بالإضافة إلى مستشفى رياضي.

ووقع النادي الأهلي مؤخرًا إتفاق إطاري لمشروع القرن (مدينة النادي الأهلي الرياضية) بين شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وشركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت والتي تقود تحالفًا مكونًا من 15 شركة عالمية وعربية، بهدف تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل مدينة الأهلي الرياضية.