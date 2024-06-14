الامارات | شباب الأهلي يواجه الرياضي اللبناني في نهائي "أبطال آسيا للسلة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق شباب الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة، عقب فوزه اليوم في نصف النهائي الأول على غورغان الإيراني بفارق نقطتين، وبنتيجة (73-71). ويواجه شباب الأهلي في النهائي غدا، فريق الرياضي اللبناني الفائز في نصف النهائي الثاني على هيروشيما دراغونفلايز الياباني بنتيجة 121-89.

وجاءت مباراة شباب الأهلي وغورغان متقاربة المستوى، بعد ربع أول انتهى بالتعادل (18-18)، لكن غورغان نجح بعد ذلك في إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق نقطتين، وبنتيجة (40-38)، قبل أن يشهد الشوط الثاني صحوة للاعبي شباب الأهلي، عرفوا من خلالها كيفية حسم نتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (15-14 و20-17) والفوز بالمباراة وبلوغ المباراة النهائية.