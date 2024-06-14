اخبار الرياضه

الامارات | شباب الأهلي يواجه الرياضي اللبناني في نهائي "أبطال آسيا للسلة"

0 نشر
جوني جبور – دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يواجه الرياضي اللبناني في نهائي "أبطال آسيا للسلة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق شباب الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة، عقب فوزه اليوم في نصف النهائي الأول على غورغان الإيراني بفارق نقطتين، وبنتيجة (73-71). ويواجه شباب الأهلي في النهائي غدا، فريق الرياضي اللبناني الفائز في نصف النهائي الثاني على هيروشيما دراغونفلايز الياباني بنتيجة 121-89.

وجاءت مباراة شباب الأهلي وغورغان متقاربة المستوى، بعد ربع أول انتهى بالتعادل (18-18)، لكن غورغان نجح بعد ذلك في إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق نقطتين، وبنتيجة (40-38)، قبل أن يشهد الشوط الثاني صحوة للاعبي شباب الأهلي، عرفوا من خلالها كيفية حسم نتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (15-14 و20-17) والفوز بالمباراة وبلوغ المباراة النهائية.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements