البث المباشر لمشاهدة مباراة ألمانيا واسكتلندا يلا شوت اليوم في يورو 2024 بدون تقطيع

ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة ألمانيا واسكتلندا يلا شوت اليوم في يورو 2024 بدون تقطيع

ينتظر الكثير حالياً افتتاح بطولة يورو 2024 على أحر من الجمر، حيث ستشهد اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو مباراة افتتاحية نارية بين المنتخب الألماني المستضيف ومنافسه الإسكتلندي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، يسبق هذه المواجهة حفل افتتاح يضم فنانين عالميين، بالإضافة إلى تكريم أحد أبرز لاعبي كرة القدم في تاريخ ألمانيا، تُقام البطولة في ألمانيا من 14 يونيو حتى 14 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا مُقسمين إلى ست مجموعات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث للمشاركة في دور الستة عشر.

كيف تشاهد مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر "TOD TV" أو عبر beIN Connect، حيث يذيعون كافة مباريات اليورو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ألمانيا واسكتلندا | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ألمانيا واسكتلندا | من هنــــا

المباراة ألمانيا - اسكتلندا التاريخ الجمعة 14 يونيو 2024 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب اليانز أرينا القنوات الناقلة beIN Max 1

beIN Max 2

حفل افتتاح يورو 2024 مباشرة

وتتنافس المنتخبات بقوة على هذا اللقب الغالي، ألمانيا تتسلح بالأرض والجمهور، وإيطاليا حاملة اللقب ستقاتل بكل قوة للدفاع عن لقبها، فرنسا بقيادة مبابي قادرة على صنع الفارق، والطواحين الهولندية ليست بعيدة عن اللقب، أما كرواتيا وآخر بطولة للقائد لوكا مودريتش، ويتواجد مع إسبانيا مجموعة مثالية ورائعة من الشباب وعهد جديد للماتادور، البرتغال والبطولة الأخيرة لكريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لليورو، بلجيكا وربما الرقصة الأخيرة للساحر كيفين دي بروين، إنجلترا والفرصة الأخيرة للمدرب جاريث ساوثجيت بقائمة مدججة بالنجوم، بالتأكيد سنشهد بطولة مثالية ومليئة بالندية والتنافس.

- القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت الشبكة مجموعة من القنوات لبث مباريات البطولة، ومنها مباراة الافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا.

وستبث مواجهة ألمانيا واسكتلندا على قناتي:

beIN Sports HD Max 1 وbeIN Sports HD Max 2.

ويمكن متابعة قنوات "بي إن سبورتس" عبر القمر الصناعي يوتيل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 10810

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

ويمكن متابعة البث المباشر لمباراة افتتاح "يورو 2024" عبر وسيلتين مدفوعتين، الأولى عبر خدمة "بي إن كونكت"، أو من خلال الاشتراك في تطبيق "تود".

بالإضافة إلى أمثال ليون جوريتزكا أو سيرج جنابري أو تيمو فيرنر - الذين غابوا جميعًا عن الاختيار لأسباب مختلفة - فقد مدرب ألمانيا ناجيلسمان لاعب خط وسط بايرن ميونيخ البالغ من العمر 20 عامًا ألكسندر بافلوفيتش ، حيث أجبرته نوبة من التهاب اللوزتين على ذلك. للانسحاب من التشكيلة .

تم ترشيح إيمري تشان لاعب بوروسيا دورتموند ليحل محله، لكن من المتوقع أن يستقر ناجيلسمان على محور مزدوج يضم روبرت أندريخ، لاعب باير ليفركوزن الأساسي، وتوني كروس المعتزل في الوسط على أي حال.

من المفترض أن تشهد شراكة كروس وأندريتش ارتداء إيلكاي جوندوجان شارة الكابتن من المركز رقم 10، لكن لا يزال أمام ناجيلزمان بعض المآزق في الهجوم، حيث يتنافس ليروي ساني وفلوريان فيرتز على مركز الجناح، بينما يتنافس نيكلاس فولكروج وكاي هافرتز على المركز الثاني. رأس الحربة في هذه التهمة.

من المتوقع أن يحصل رجل أرسنال - الذي قضى فترة قصيرة لا تُنسى كظهير أيسر في مجموعة ألمانيا - على موافقة فولكروغ، الذي شارك في صراع على أرض التدريب مع أنطونيو روديجر قبل بضعة أيام، لكن الاثنين لقد وضع الرجال تلك الشجار خلفهم.

في المقابل، كانت اسكتلندا واحدة من الدول التي تعرضت لضربات قوية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث اضطر مهاجم كوينز بارك رينجرز ليندون دايكس إلى الانسحاب من الفريق بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها أثناء التدريب، مما ترك الزوار بدون نقطة محورية أساسية.

كما انسحب جناح ليفربول بن دواك - على الرغم من أنه كان يعاني من مشكلة في الركبة منذ ديسمبر وكان استدعاء مفاجئ في المقام الأول - في حين كان جون سوتار لاعب رينجرز وحارس المرمى المخضرم كريج جوردون هم النفوس المؤسفة التي انسحبت من الفريق. عندما خفض كلارك صفوفه إلى 26.

ومع ذلك، فإن أمثال آندي روبرتسون وسكوت مكتوميناي وستيوارت أرمسترونج يجب أن يكونوا جميعًا جاهزين ومستعدين للانطلاق بعد التعافي من الضربات، بينما غاب رايان جاك عن التدريب يوم الثلاثاء ولكن لا يُعتقد أنه في خطر فقدان المنافسة.



تشكيلة ألمانيا المحتملة:

نوير؛ كيميتش، تاه، روديجر، ميتلشتات؛ كروس، أندريخ؛ موسيالا، جوندوجان، فيرتز؛ هافرتز

تشكيلة اسكتلندا المحتملة:

غان؛ هندري، هانلي، تيرني؛ رالستون، مكتوميناي، جيلمور، روبرتسون؛ ماكجين، كريستي. شانكلاند