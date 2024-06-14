بطولة ألمانيا: التركي شاهين يخلف ترزيتش في تدريب دورتموند

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا): عيّن بوروسيا دورتموند التركي نوري شاهين مدربًا له الجمعة، عقب الرحيل المفاجئ لإدين ترزيتش بعد أسابيع من قيادته الفريق الألماني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال شاهين في بيان "إنه لشرف عظيم لي أن أكون مدرباً لبوروسيا دورتموند".

وتابع ابن الـ35 عامًا والذي فاز بلقب الدوري الألماني مع دورتموند عام 2011 كلاعب "منذ اليوم الأول سنبذل كل ما في وسعنا وسنعمل بكل طاقة وشغف لجعل هذا النادي ناجحًا قدر الإمكان".

من جهته، قال لارس ريكن، المدير الرياضي للفريق في بيان إنّ شاهين الذي لعب 274 مباراة مع دورتموند، يمثّل "جيل الشباب".

وقال ريكن، وهو نفسه أسطورة في النادي بعد تسجيله ومساهمته في فوز دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا عام 1997 على يوفنتوس الإيطالي "كلاعبين سابقين، سنعمل معًا بشكل وثيق ولدينا طموحات كبيرة".

وتولّى شاهين تدريب نادي أنطاليا سبور بين العامين 2021 و2023، قبل أن يعود إلى دورتموند في كانون الاول (ديسمبر).

وعمل في هذه الفترة ضمن الجهاز المساعد لترزيتش بينما كان الفريق يمرّ بظروف صعبة.

وأنهى دورتموند الموسم الماضي في المركز الخامس المخيّب للآمال، في حين نجح باير ليفركوزن بكسر هيمنة بايرن ميونيخ الممتدة منذ 11 موسمًا متتاليًا وإحراز اللقب من دون أي خسارة.

مع ذلك، تمكّن الفريق "الأصفر والأسود" من بلوغ نهائي دوري الأبطال بشكل مفاجئ قبل أن يخسر من ريال مدريد الإسباني في النهائي 0 2.

وأعلن ترزيتش استقالته من قيادة دورتموند الخميس، وأتى قراره مفاجئًا بعد النجاح القاري الأخير.