عمر جابر يغيب عن مباراة الزمالك والمصري بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يغيب عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غاليا على سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد استعداداً لمواجهة المصري يوم الاثنين المقبل على استاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من عمر مسابقة الدورى.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر قي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة حيث حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17 فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و7 تعادلات وخسر 8 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 28.