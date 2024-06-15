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الامارات | نادي دبا الحصن يكرّم أقدم مشجعيه

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام نادي دبا الحصن حفل تكريم للمشجع المخضرم أحمد الظهوري، الذي يعد من أقدم المشجعين للنادي المتأهل حديثاً إلى دوري أدنوك للمحترفين. وقال النادي في بيان له، إن هذا التكريم جاء «تقديراً وعرفاناً لحبه العميق ومساندته المستمرة للكيان الحصناوي في جميع المباريات والأحداث والأنشطة الاجتماعية». وقال الظهوري: «أشعر بالفخر والامتنان لهذا التكريم، كانت رحلتي مع نادي دبا الحصن مليئة باللحظات الرائعة والأوقات الجميلة، ودعمي للنادي سيظل دائماً دون حدود».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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