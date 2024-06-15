شكرا لقرائتكم خبر عن 32 عاما إنجازات.. محمد صلاح "فرعون الكرة الإنجليزية" يحتفل اليوم بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل النجم المصري محمد صلاح ، جناح ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ 32، حيث ولد في 15 يونيو 1992 فى قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون فى محافظة الغربية.



ويمتلك محمد صلاح سجلا حافلا مليئا بالانجازات والأرقام القياسية خلال مسيرته مع جميع الأندية التى أرتدى قمصانها، حيث بدأ مو مسيرته الكروية مع الأندية ضمن صفوف فريق المقاولون العرب فى مصر، قبل أن يبدأ مشواره الإحترافى مع فريق بازل السويسرى، ثم الإنضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، وأعير بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالي ثم فريق روما، قبل محطته الأخيرة مع ليفربول.



كما حصل النجم المصرى محمد صلاح على العديد من الجوائز الفردية والجماعية الكبرى على مستوى أوروبا وأفريقيا والعالم بالترتيب، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الأخيرة.

وكان نادى ليفربول الإنجليزى أعلن عن فوز المصرى محمد صلاح لاعب خط وسط الفريق بجائزة أفضل لاعب فى الموسم 2023 / 2024.

اختير الدولى المصرى محمد صلاح خامسًا بقائمة أفضل المهاجمين في الدوريات الخمس الكبرى، في واحدة من المفاجآت السعيدة للفرعون قبل انطلاق الموسم الجديد مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ووفقًا لشبكة "ESPN" العالمية فإن محمد صلاح تواجد بالمركز الخامس ضمن قائمة من 10 لاعبين في مركز الهجوم تم اختيارهم الأفضل بالموسم المنتهي، وفق التصنيف الصادر والبالغ 100 لاعب.