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الامارات | "هالاند" يغيب عن "أمم أوروبا" ويظهر في سباقات الخيل

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جوني جبور – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب نجم كرة القدم النرويجي وهداف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي آرلينغ هالاند عن بطولة كأس أمم أوروبا، لعدم تأهل منتخب بلاده إلى البطولة المقامة حالياً في ألمانيا، إلا أن أسمه سيكون حاضراً عبر الفروسية، حين يشارك المهر "ذا سترايكن فايتر" الذي تمت تسميته على إسم هداف نادي مانشستر سيتي، اليوم في سباق مضمار "يورك"، خصوصاً أن تيم بيلين مدير سباقات نقابة "ميدلهام بارك ريسنغ" التي تمتلك المهر، يعد أحد أكبر مشجعي "سيتي". ويفتتح المهر "ذا سترايكن فايكنغ" مسيرته في سباق يمتد لمسافة 1200 متر على مضمار يورك، مخصصاً للخيول المبتدئة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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