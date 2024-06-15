في ذكرى ميلاده.. رحلة محمد صلاح من "رفض الزمالك" لـ "العالمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وسط شوارع قرية نجريج في محافظة الغربية، بدأت مسيرة أحد أفضل لاعبي كرة القدم في مصر، محمد صلاح الذي اتخذ من كرة القدم شغفا له، ولم يكتفي بممارستها في الشوارع ومشاهدة اللاعبين من شاشات التلفاز، وبدأ صلاح مسيرته في دوري المدارس "دوري بيبسي" لدعم مواهب كرة القدم النّاشئة، ووسط ملايين من الأطفال الباحثين عن الفرصة، اختير 70 لاعبا فقط، لبدء مسيرتهم الاحترافية، وكان بينهم محمد صلاح.

واحتاج محمد صلاح إلى موسم واحد فقط لرفع قيمته التسويقية من 275 ألف يورو، إذ أنه صعد إلى الفريق الأول في المقاولون العرب في موسم 2011-2012، وكانت قيمته التسويقية 25 ألف يورو، وفي شتاء 2012 وصلت إلى 300 ألف يورو، فيما بلغت 1.5 مليون يورو في صيف 2012، وفقا إلى تقرير نشر في 2017 على قناة "ON Live"، وحاليا بعد 12 عاما من مسيرة "الفرعونة المصري" وصلت قيمته التسويقية إلى 55 مليون يورو.

ما قبل المقاولون العرب

بدأ محمد صلاح مسيرته في شوارع قريته، وبعدها انتقل إلى فرع المقاولون العرب في طنطا، ثم انتقل إلى النادي القاهرة، ولم يكن الأمر سهلا بالنسبة له، وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي: "قبل الانتقال إلى فرع القاهرة نمت خلف بوابة المقاولون العرب في إحدى المرات، وفي يوم كنت مع لاعب زميل ووالدي أعطاني 60 جنيها، وهذا اللاعب قال لي يمكننا النوم عند أحد أقاربي، وعندما ذهبنا لم نجده، قال لي يمكننا قضاء الليلة عند شخص ما لكنه ينام في المقابر لكنني رفضت، وبعد محاولات اضطررنا للمبيت على الأرض خلف بوابة النادي، وكان بالنسبة لي سأفعل أي شئ للوصول إلى حلمي.

رفض الزمالك

ومع ظهور محمد صلاح مع الفريق الأول للمقاولون العرب موسم 2011-2012، وقبل بداية مسيرته الاحترافية، لفت الأنظار إليه وارتفعت قيمته التسويقية، كما ذكرنا أعلاه، وتم عرض اسمه على نادي الزمالك، أحد قطبي الكرة المصرية، وروى صلاح الموقف في مقابلة سابقة: "كان حلمي مثل أي لاعب، اللعب في الأهلي أو الزمالك، وكنت سأنتقل إلى الزمالك، ولكن بعض الأشخاص هناك قالت أنه يتبقى عليه القليل ليمكنه اللعب للزمالك "لسة شوية على ما يلعب في الزمالك"، في ذلك الوقت تلقيت عرضا من بازل".

كيف وصل محمد صلاح إلى ليفربول؟

بدأ محمد صلاح مسيرته الاحترافية عبر بوابة بازل السويسري، الذي قدم عرضا إلى المقاولون العرب في 2012، للتعاقد مع صلاح لمدة 4 أعوام، وفاز الفريق بالدوري السويسري في موسم 2012-2013، واختير المصري "الفتى الذهبي" في الدوري، وفي يناير 2014، كانت أولى خطوات صلاح للدوري الإنجليزي، بالانتقال إلى تشيلسي ، لكنه لم يوفق وبقي حبيس دكة مورينيو.

وانتقل بعدها صلاح إلى إيطاليا على سبيل الإعارة لنادي فيورنتينا، وشارك فى 26 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، ليبدأ فصل جديد بعدها بالانتقال إلى روما، ولعب مع الفريق 83 مباراة سجل خلالها 34 هدفا.

ومن روما إلى ليفربول، ففي 22 يونيو 2017، أعلن ليفربول الإنجليزي التعاقد رسميا مع النجم المصري محمد صلاح، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، وأصبح اللاعب بعدها أحد أبرز اللاعبين في الريدز.