ليونيل ميسي يزين قائمة الأرجنتين النهائية لـ كوبا أمريكا 2024

أعلن المدرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين، اليوم السبت، عن القائمة النهائية لراقصي التانجو، التي ستخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا هذا الصيف.

وجاء ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، وأنخيل دي ماريا نجم بنفيكا البرتغالي، على رأس قائمة الأرجنتين.

ويقع منتخب الأرجنتين حامل لقب النسخة الأخيرة 2021 في المجموعة الأولى التي تضم كل من؛ تشيلي وكندا وبيرو.

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وجاءت قائمة الأرجنتين على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)، فرانكو أرماني (ريفربليت)، جيرونيمو رولي (فياريال).

خط الدفاع: جونزالو مونتييل (إشبيلية)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، كريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير)، جيرمان بيزيلا (ريال بيتيس)، لوكاس مارتينيز كوارتا (فيورنتينا)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، ماركوس أكونيا (إشبيلية)، نيكولاس تاجليافيكو (أولمبيك ليون).

خط الوسط: جويدو رودريجيز (ريال بيتيس)، لياندرو باريديس (روما)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، رودريجو دي باول (أتلتيكو مدريد)، ازيكويل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، لو سيلسو (فياريال)، إنزو فيرنانديز (تشيلسي).

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا (بنفيكا)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، فالينتين كاربوني (إنتر ميلان)، أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)، نيكولاس جونزاليز (فيورنتينا).