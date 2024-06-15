نجم البرازيل يرد على رونالدينيو: طلب من فينيسيوس تذاكر

عبّر رافينيا، نجم منتخب البرازيل، عن دهشته واستغرابه من تصريحات مواطنه الأسطورة رونالدينيو، التي أعلن فيها مقاطعة متابعة مباريات السيلساو في كوبا أمريكا 2024.

وكان رونالدينيو قد هاجم منتخب بلاده بشدة، منتقدًا أداء اللاعبين وعدم ارتداءهم قميص المنتخب الوطني بفخر.

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لكن رافينها رد على تلك الانتقادات، مؤكدًا أن تصريحات رونالدينيو لا تعكس الواقع، وأن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم للدفاع عن ألوان بلادهم.

وقال رافينها في تصريحات صحفية: “لا أعرف إذا كان تصريح رونالدينيو إعلانًا رسميًا أم لا، لكن قبل أيام قليلة، علمت أنه طلب من فينيسيوس جونيور الحصول على تذاكر لحضور مبارياتنا، وهذا يتناقض مع ما قاله.”

وأضاف: “أنا مندهش حقًا من تصريحاته، ولا أتفق معه على الإطلاق. في الواقع، لقد كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي وللجميع. فهو لم يقل شيئًا كهذا من قبل، بل على العكس، فقد أظهر دائمًا دعمه للمنتخب.”

وتابع: “أعتبر رونالدينيو قدوة ومرجعًا لنا جميعًا، ليس فقط للاعبين، ولكن لكل من يعمل في هذا الفريق. لقد كان تصريحه بمثابة ضربة لنا.”

وأكد رافينها على ثقته بزملائه في المنتخب، وقال: “من الواضح أننا لا نتفق مع ما قاله رونالدينيو. أنا شخصيًا لا أتفق معه. أنا في المنتخب منذ 3 سنوات، وأرى مدى تفاني اللاعبين ورغبتهم وفخرهم بارتداء قميص المنتخب.”

وختم رافينها تصريحاته قائلاً: “لا أتفق مع ما قاله عن افتقار اللاعبين للعزيمة والرغبة. كل لاعب في هذا الفريق لديه الجودة والكفاءة اللازمة لارتداء قميص المنتخب الوطني.”