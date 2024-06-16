7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالسبت، 15 يونيو 2024 11:30 م
شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 15-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: ما زال مسئولو النادي الأهلي يحاولون ضم الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، الذي كان قريباً جداً من الانتقال للأهلي، قبل أن يتلقى عرضاً من الدوري البلجيكي واقترب من الانتقال لصفوفه.
استبعد مسئولو النادي الأهلي فكرة إعادة محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، للمارد الأحمر فى الموسم المقبل، وقال مصدر في الأهلي، إن النادي لا يفكر فى ضم محمد شريف كما أن مارسيل كولر المدير الفنى للقلعة الحمراء لم يتحدث من قريب أو بعيد عن فكرة عودة محمد شريف.
يسابق الجهاز الطبي للزمالك الزمن لتجهيز أحمد فتوح ظهير أيسر القلعة البيضاء لمواجهة الأهلى المقرر لها الثلاثاء 25 يونيو الجارى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة دورى NILE (الدورى المصرى الممتاز).
انتظم أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
أكد مسئولو اتحاد الكرة أن طلب بعض الأندية بالاستعانة بحكام أجانب من عدمه سيعود إلى لجنة الحكام برئاسة فيتور بيريرا، وأن لجنة الحكام هى صاحبة القرار في هذا الأمر.
قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الاهلي، إن محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، انتظم اليوم السبت في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها بسبب زواجه مساء الأربعاء الماضي.
مازال مسئولو النادي الأهلي يحاولون ضم الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري ، الذي كان قريباً جداً من الانتقال للأهلي، قبل أن يتلقى عرضاً من الدوري البلجيكي واقترب من الانتقال لصفوفه.
أكد مسئولو اتحاد الكرة عدم وصول أى خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن عقوبة إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، الذي قرر فى اجتماعه الطارئ إيقاف الشيبى لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، بسبب مخالفة اللوائح فى قضيته ضد حسين الشحات لاعب الأهلي إذ لجأ للقضاء الجنائى ضد لاعب الأهلى فى مسألة تخص كرة القدم، وأن ما يتردد فى هذا الشأن برفض الاتحاد الدولي عقوبة اتحاد الكرة لا أساس له من الصحة.
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