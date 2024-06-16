7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 15-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: ما زال مسئولو النادي الأهلي يحاولون ضم الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، الذي كان قريباً جداً من الانتقال للأهلي، قبل أن يتلقى عرضاً من الدوري البلجيكي واقترب من الانتقال لصفوفه.

استبعد مسئولو النادي الأهلي فكرة إعادة محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، للمارد الأحمر فى الموسم المقبل، وقال مصدر في الأهلي، إن النادي لا يفكر فى ضم محمد شريف كما أن مارسيل كولر المدير الفنى للقلعة الحمراء لم يتحدث من قريب أو بعيد عن فكرة عودة محمد شريف.

يسابق الجهاز الطبي للزمالك الزمن لتجهيز أحمد فتوح ظهير أيسر القلعة البيضاء لمواجهة الأهلى المقرر لها الثلاثاء 25 يونيو الجارى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة دورى NILE (الدورى المصرى الممتاز).

انتظم أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن طلب بعض الأندية بالاستعانة بحكام أجانب من عدمه سيعود إلى لجنة الحكام برئاسة فيتور بيريرا، وأن لجنة الحكام هى صاحبة القرار في هذا الأمر.