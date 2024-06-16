مصدر يكشف لـ "الخليج 365" خبر صادم لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" خبر صادم لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.

وأوضح المصدر أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو لن يلحق بمواجهة الزمالك في الدوري يوم 25 يونيو الجاري.

وأوضح المصدر أن اللاعب مازال يشكو من آلام شديدة في العضلة الخلفية والجهاز الطبي وضع له برنامج لتنفيذه لمدة أسبوعين وبالتالي لن يكون متاحا أمام الزمالك.

وأتم المصدر أن أكرم توفيق أجرى فحص طبي قبل مران اليوم السبت، وشارك في جزء بدني وفرص لحاقه بمباراة الاتحاد المقبلة ضعيفة حتى الآن وهناك اتجاه لإراحته من جديد.

الجدير بالذكر أن الأهلي يلاقي نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

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