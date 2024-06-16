إسبانيا ضد كرواتيا.. نتائج مباريات أمم أوروبا "يورو 2024"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات أمم أوروبا "يورو 2024" التي أقيمت اليوم الأحد، حيث شهدت إثارة وندية.

ونجح المنتخب الإسباني في تخطي عقبة كرواتيا بسهولة، بينما حولت إيطاليا تأخرها بهدف إلى الفوز بهدفين.

نتائج مباريات يورو 2024

إيطاليا ضد ألبانيا - (2-1)

إسبانيا ضد كرواتيا - (3-0)

المجر ضد سويسرا - (1-3)

ويستهل منتخب فرنسا مبارياته في بطولة اليورو 2024 بمواجهة النمسا غدا الإثنين.

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