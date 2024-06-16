شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة فى افتتاح الجولة الـ26 بالدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري اليوم، الأحد، تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى المبارك. ويستضيف فريق المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد المقاولون العرب في افتتاح منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة قوية بين الفريقين اللذين يرغبان فى تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء اليوم.

مواعيد مباريات الجولة الـ"26" لمسابقة الدوري المصري

الأحد 16 يونيو

مباراة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش الساعة 7 باستاد الجبل الأخضر.



الاتنين 17 يونيو

_ الزمالك ضد المصرى باستاد برج العرب الساعة 7

_ الإسماعيلى ضد إنبى باستاد الإسماعيلية الساعة 7

_ البنك الأهلى ضد الجونة باستاد خالد بشارة الساعة 4



الثلاثاء 18 يونيو

_ الاتحاد السكندرى ضد الأهلى باستاد الإسكندرية الساعة 7

_ زد ضد فاركو الساعة 7 مساء باستاد بتروسبورت

_ سموحة ضد الداخلية الساعة 4 مساء باستاد الاسكندرية



الأربعاء 19 يونيو

_ بيراميدز ضد بلدية المحلة الساعة 7 باستاد السويس

_ سيراميكا ضد مودرن فيوتشر الساعة 7 باستاد المقاولون العرب

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.