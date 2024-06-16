شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحصرى يكشف كواليس صورة دونجا ولاعب نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

كشف المصور الصحفى بجريدة الخليج 365 كواليس التقاطه لصورة نبيل عماد الشهير بـ"دونجا" نجم الزمالك وياسين لبحيرى لاعب نهضة بركان المغربى، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي توج بها الفريق الأبيض للمرة الثانية في تاريخه.

وكان الحصري قد التقط الصورة الشهيرة التي نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى والتي شهدت الإنقاذ الشهير لياسين لبحيرى لدونجا من السقوط وحماية الأخير من الإصابة التي كانت من الممكن أن تؤثر على مسيرته الكروية.

وقال الحصري خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "ON TIMEPORTS1": إن لحظة التقاطه للصورة كان يجلس في زاوية مختلفة عن باقى زملائه المصورين، مؤكداً أنه يعتبر هذه اللقطة رزقاً من الله وتكليلاً لمجهوده وتعبه.

وأوضح الحصري أنه توقع في البداية اشتباك ياسين لبيحيري مع دونجا لكن مع التدقيق وجد التصرف البطولى من لاعب نهضة بركان المغربى بحماية دونجا، مشيراً إلى أن هذه الصورة واحدة من أفضل المشاهد التي التقطها في الملاعب.

كما تحدث الحصري عن صورة أخرى التقطها للفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لحظة تسجيله للهدف في شباك مازيمبى بدورى أبطال أفريقيا، والتي ظهر فيها الأخير بقدميه المصابتين.

وأشار الحصري إلى أنه ركز في تفاصيل الهدف الذى سجله وسام أبو على ولاحظ إصابته في ركبته وقت تسجيله الهدف لافتاً إلى أنه فوجئ بفدائة النجم الفلسطيني مؤكداً أنه رفض الخروج من المباراة رغم الإصابة.



دونجا



مهاجم الأهلى