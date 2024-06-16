مواعيد مباريات المجموعة الأولي من بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024"

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن منتخب سويسرا من تحقيق فوزًا غاليًا على نظيره المجر بنتيجة 3-1، اليوم السبت، ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وافتتح التقدم لـ منتخب سويسرا كوادو دواه في الدقيقة 12 ، بينما استطاع ايبيشر أن يسجل هدفًا رائعًا لـ سويسرا في الدقيقة 45، لتنتهي أول 45 دقيقة بتقدم سويسرا.

ثم أدرك منتخب المجر التعادل في الدقيقة 66 برأسية من بيرناباس فارجا تقلص الفارق لهدف مقابل أثنين.

ثم حسم الفوز اللاعب برييل إيمبولو لصالح سويسرا بالهدف الثالث في شباك المجر في الدقيقة 90+3.

افتتح منتخب ألمانيا مُشاركته في بطولة أوروبا للكبار يورو 2024 بانتصار كبير على منتخب أسكتلندا بنتيجة (5-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ.

موعد مباريات الجولة الثانية

ومن المقرر أن يلتقي منتخب ألمانيا بمنتخب المجر في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل 19 يونيو الجاري في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما يواجه منتخب سويسرا نظيره اسكتلندا ضمن منافسات الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل 19 يونيو الجاري، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.