شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لحل أزمة سامسون أكينولا قبل الوصول للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو نادى الزمالك للتواصل مع البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق لحل الأزمة التي شهدتها الساعات الماضية، بعدما عاد اللاعب إلى بلاده في التوقف الدولي للانضمام لمعسكر منتخب بنين، ثم أخطر الزمالك بعدم عودته مرة أخرى بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية والتي تخطت الـ6 أشهر.

وهدد سامسون أكينولا بشكوى الزمالك بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، فى الوقت الذى يحاول فيه عبد الواحد السيد مدير الكرة ومسئولو المجلس التواصل مع اللاعب أو محاميه الخاص لحل الأزمة قبل الوصل إلى الفيفا.

أكينيولا انضم إلى صفوف الزمالك في أكتوبر 2022 قادمًا من كاراكاس الفنزويلي مقابل 1.2 مليون دولار، وبحسب عقد المهاجم البنيني يحصل على إجمالي 2.4 مليون دولار خلال السنوات الأربع التي تعاقد فيها مع الزمالك.

ويتقاضى أكينولا وفقًا للعقد "576 ألفاً و930 دولارا بالموسم الأول، و538 ألفا و466 دولارا في الموسم الثاني، و615 ألفا و386 دولارا في الثالث، و692 ألفا و306 دولارات في الموسم الرابع".

سامسون شارك مع الزمالك خلال 13 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين بجميع المسابقات، وساهم المهاجم البنيني في الحصول على لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.