شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لحل أزمة سامسون أكينولا قبل الوصول للفيفا والان مع تفاصيل الخبر
أكينيولا انضم إلى صفوف الزمالك في أكتوبر 2022 قادمًا من كاراكاس الفنزويلي مقابل 1.2 مليون دولار، وبحسب عقد المهاجم البنيني يحصل على إجمالي 2.4 مليون دولار خلال السنوات الأربع التي تعاقد فيها مع الزمالك.
ويتقاضى أكينولا وفقًا للعقد "576 ألفاً و930 دولارا بالموسم الأول، و538 ألفا و466 دولارا في الموسم الثاني، و615 ألفا و386 دولارا في الثالث، و692 ألفا و306 دولارات في الموسم الرابع".
سامسون شارك مع الزمالك خلال 13 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين بجميع المسابقات، وساهم المهاجم البنيني في الحصول على لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.
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