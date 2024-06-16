ليفاندوفسكي يغيب عن بولندا في مواجهة هولندا

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ منتخب بولندا المنافسة في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، مع كل من فرنسا وهولندا والنمسا.

وتخوض بولندا الليلة، أولى مبارياتها في يورو 2024 المقامة في ألمانيا، أمام منتخب هولندا، وهي تفتقد قائدها ونجم خط الهجوم روبرت ليفاندوفسكي.

حيث تأكد غياب روبرت ليفاندوفسكي قائد بولندا، عن مباراة منتخب بلاده أمام هولندا بعدما تعرض للإصابة على مستوي الفخذ في مباراة تركيا الودية، مما أدي إلي غيابه عن المباراة الإفتتاحية لليورو أمام هولندا.

ويمتلك ليفاندوفسكي تاريخا مميزًا مع منتخب بولندا، منذ عام 2008، حيث لعب ليفاندوفسكي 150 مباراة دولية، وأحرز 82 هدفًا، ويستعد لخوض البطولة القارية الرابعة في مشواره مع المنتخب البولندي.

ومن جانبه كشف الاتحاد البولندي عن مدى إصابة مهاجم منتخب بلاده في بيان له: "أصيب روبرت ليفاندوفسكي خلال لقاء تركيا في عضلة الفخذ، وسيغيب عن مباراة هولندا في الجولة الأولي من يورو 2024، نحن نبذل قصاري جهدنا حتي يتمكن روبرت من لعب المباراة الثانية ضد النمسا".

واضطر ليفاندوفسكى، نجم برشلونة الإسباني، لمغادرة مواجهة تركيا الودية، التي حسمها المنتخب البولندي، بهدفين مقابل هدف، بعد مرور نصف ساعة من اللقاء، بعد شعوره بعدم الراحة في العضلات.