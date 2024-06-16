هاري كين يقود تشكيل إنجلترا المتوقع أمام صربيا باليورو

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث المنتخب الإنجليزي عن بداية قوية في بطولة أمم أوروبا لهذه النسخة، حيث سيواجه نظيره الصربي مساء اليوم الأحد.



وتستضيف ألمانيا منافسات اليورو 2024، بعدما نجحت في الحصول على شرف استضافة هذه النسخة من كأس الأمم الأوروبية.

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام صربيا باليورو

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: مارك جويهي - جون ستونز - كايل ووكر - كيران تريبير

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد - ديكلان رايس

خط الهجوم: بوكايو ساكا - فيل فودين - جود بيلينجهام - هاري كين

وكانت المباريات السابقة باليورو قد جاءت قوية ومثيرة، حيث تتسم بالغزارة التهديفية والندية والإثارة.

ومن المقرر انطلاق مباراة المنتخب الصربي أمام نظيره الإنجليزي في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب فيلتينس آرينا.

بينما سيتم إذاعة مواجهات كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.