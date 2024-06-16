شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد مجدى أفشة نجم الأهلى مع نجله بـ"جلابية العيد" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 02:28 م

شارك محمد مجدى أفشة، نجم النادى الاهلى ، متابعيه عبر إنستجرام صورة برفقة نجله مالك مرتدين "الجلباب" احتفالا بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.