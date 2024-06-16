كيليان مبابي يحسم مشاركته في أولمبياد باريس 2024

حسم كيليان قائد منتخب فرنسا، ونادي ريال مدريد الإسباني، موقفه من المشاركة في بطولة أولمبياد باريس 2024، في الفترة بين 24 يوليو وتنتهي 10 أغسطس.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني، قد أعلن رسميًا منذ أيام، عن تعاقده مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، قادمًا من فريق باريس سان جيرمان.

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وقال مبابي، خلال تصريحات صحفية: “نادييّ لديه موقف واضح للغاية، أعتقد أنني لن أشارك في الألعاب الأولمبية، إنها حقيقة”.

وأضاف: “أنا قادم إلى فريق جديد. سأتمنى الأفضل للمنتخب وآمل أن يحصلوا على الميدالية الذهبية”.

وعن استعداده لبطولة يورو 2024: “أنا مستعد. أريد أن أفعل كل ما هو ممكن للفوز، ذهنياً أنا أيضاً مستعد ومركّز”.

ويقع منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا ضد هولندا وبولندا والنمسا.

قائمة منتخب فرنسا خلال بطولة أمم أوروبا 2024

​حراسة المرمى: مانيان، أريولا، سامبا.

خط الدفاع: كلوس، ثيو هيرنانديز، كوناتي، أوباميكانو، كوندي، ميندي، بافارد، ساليبا.

وسط الملعب: تشواميني، كامافينجا، رابيو، كانتي، يوسف فوفانا، جريزمان.

في الهجوم: مبابي، عثمان ديمبلي، باركولا، كولو مواني، كومان، ماركوس تورام، جيرو.