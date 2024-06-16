نبأ سار لجماهير الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري في الدوري

تلقت جماهير النادي الاهلي، خبرًا سارًا بعد قرار توفير رحلات مجانية إلى الأسكندرية، يوم الثلاثاء المقبل لدعم الفريق أمام الاتحاد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي أمام الاتحاد السكندري، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري nile.

وجاء بيان النادي الاهلي، على النحو التالي: “ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية، بعد غد الثلاثاء، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الاتحاد السكندري، في بطولة دوري نايل (موسم 2023/2024)”.

وأضاف:” يبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية، في تمام الساعة الواحدة ظهرا”.

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ويحتل النادي الاهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 16 مباراة.