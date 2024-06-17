قرار مفاجئ من الاهلي في مفاوضات ضم كوناتيه

كشفت تقارير صحفية عن قرار مفاجئ من قبل مسئولي النادي الاهلي بوقف المفاوضات مع المهاجم البوركينابي محمد كوناتيه، والذي كان قد تم فتح خطًا من المفاوضات معه قبل أسابيع.

وترغب إدارة المارد الأحمر في تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة، والتي يأتي على رأسها مركز قلب الهجوم.

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وحسب الصحفي المالي إبلام جناميسو، فإن إدارة النادي الاهلي قررت وقف مفاوضاتها مع محمد كوناتيه والانسحاب من الصفقة.

وكتب جناميسو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “أكس”: “سبب انسحاب الاهلي من الصفقة هي المطالب المالية الكبيرة التي طلبها اللاعب، هذا بخلاف عدم المرونة في التفاوض مع مسئولي الأحمر”.

ويختتم الاهلي استعداداته اليوم قبل مواجهة الاتحاد السكندري والمقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأحمر المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق من 16 مباراة.