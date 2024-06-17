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"بديل جابر وتغيير هجومي".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري بالدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يحل الفريق الأول لنادي الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره المصري البورسعيدي، في السابعة مساء اليوم الإثنين في الجولة الـ26 من بطولة الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، خلال المران الختامي أمس الأحد.

ووضح خلال المران الختامي، اعتماد المدير الفني على وضع إبراهيما نداي في الجهة اليسرى بدلا من عمر جابر الذي يغيب عن المباراة للإيقاف بسبب الإنذارات، وأيضا أحمد فتوح المصاب، بينما يستمر محمد شحاتة في الجهة اليمنى، كما يعود يوسف أوباما لمركز وسط الملعب الهجومي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي،

الدفاع: إبراهيما نداي وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي ومحمد شحاتة.

وسط الملعب: نبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد يوسف أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وناصر منسي ومصطفى شلبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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