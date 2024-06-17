فرنسا تواجه النمسا ومواجهات مثيرة في الدوري المصري.. جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الإثنين، الموافق 17-6-2024، مواجهات قوية في الدوري المصري، بالإضافة إلى لقاءات مُثيرة بكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مباريات بطولة الدوري.

وفي الجولة ذاتها، يلتقي الجونة مع البنك الأهلي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، نظرًا لترتيب الفريقين في جدول الدوري، كما يحل إنبي ضيفًا على الإسماعيلي.

وفي بطولة كأس أمم أوروبا، يواجه منتخب بلجيكا نظيره سلوفاكيا، بملعب "دوتش بانك بارك"، حيث يلتقي المنتخبان بالجولة الأولى من دور المجموعات عن منافسات المجموعة الخامسة.

ويواجه منتخب فرنسا نظيره النمسا، بملعب "اسبرت أرينا"، ضمن منافسات الجولة ذاتها، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري الممتاز

الجونة ضد البنك الأهلي، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

الإسماعيلي ضد إنبي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

الزمالك ضد المصري، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

كأس أمم أوروبا

رومانيا ضد أوكرانيا، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports Max 1".

بلجيكا ضد سلوفاكيا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports Max 1".

النمسا ضد فرنسا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports Max 1".