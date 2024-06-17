تغييرات اضطرارية في تشكيل الزمالك لمباراة المصري بالدوري

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إجراء عدة تغييرات اضطرارية في تشكيل الفريق الأبيض، الذي يستعد لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة اليوم أمام المصري 12 لاعب، وهم ناصر ماهر، ومحمود شيكابالا، ومحمود الونش، وأحمد فتوح وأحمد حمدي، والجزيري، والزناري، ومحمد عاطف بسبب الإصابة، كما يغيب عمر جابر للإيقاف، ويغيب محمود علاء ومهاب ياسر لأسباب فنية، ويغيب موتيابا بسبب رفضه العودة إلى القاهرة.

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ومن المتوقع أن يدفع جوميز بسيد نيمار في مركز الظهير الأيمن بدلًا من عمر جابر الذي يغيب للإيقاف، كما يدفع بيوسف أوباما في مركز صانع الألعاب في ظل غياب الثنائي شيكابالا وناصر ماهر للإصابة.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : سيد عبد الله نيمار، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد مصطفى زيزو.