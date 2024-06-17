كولر يضع اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول للنادي الأهلي، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في السابعة مساء غدا الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأحمر المناسبة، لمواجهة الاتحاد السكندري، خلال المران الأخير اليوم.

ومن المنتظر، أن يختار كولر قائمة اللاعبين للمباراة، عقب المران، على يتوجه الفريق إلى مدينة الإسكندرية، في معسكر مغلق حتى موعد اللقاء لزيادة التركيز لدى اللاعبين.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، بعد خوض 16 مباراة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس بنفس الرصيد 36 نقطة بعد خوضه 25 مباراة.

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