"أطالب بمحاسبة مجلس مرتضى".. عضو الزمالك يفجر مفاجأة بشأن هروب سامسون (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة بشأن رفض البنيني سامسون، لاعب الفريق العودة مرة أخرى، لصفوف الأبيض، ومطالبته بباقي مستحقاته كاملة مؤكدا أن من تسبب في هذه الأزمة مجلس الإدارة السابقة برئاسة مرتضى منصور.

وكان نادي الزمالك، تعاقد مع سامسون، الموسم قبل الماضي، من الدوري الفنزويلي بعقد لمدة 4 سنوات، ولم يقدم المستوى المطلوب حتى الآن.

قال أحمد سليمان في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "لازم تتحاسب مجالس إدارات الأندية الأهلية مثل الأهلي والزمالك، على تصرفاتها على الجزء المالي، وهو ما نعاني منه حاليا في الزمالك بسبب الأزمات المادية التي نواجهها".

أكمل: "أطالب بمحاكمة شعبية لمجلس إدارة النادي السابق، برئاسة مرتضى منصور، لما فعله من عقود للاعبين، منهم البنيني سامسون والمغربي خالد بوطيب، الذي يطالبون النادي حاليا بأموال طائلة، وتم وقف القيد بسبب ذلك".

أضاف: "يمكن لو اللاعب تألق الأمور يتم إدراكها حتى لو المقابل المادي كبير، ولكن لو اللاعب فنيا ليس على المستوى، ويحصل على أموال طائلة، يبقى لابد من محاكمة شعبية لمن تسبب في ذلك، وهو ما نعاني منه حاليا في أزمة سامسون".

أكمل: "هقول مفاجأة، للناس اللي ما تعرفش أنه حين تعاقد الزمالك مع المغربي أشرف بنشرقي والتونسي فرجاني ساسي، كان التمويل خارجي ولم يكلف النادي شيء".

وأتم تصريحاته: "سامسون رحل وأبلغنا بعدم عودته ويريد باقي مستحقاته، وهو يحصل على مقابل مادي كبير، وهناك حلول ودية نسير بها معه لكي ننهي الأزمة، ومن تسبب في هذه الكارثة في عقد اللاعب المجلس السابق، وأطلب مرة أخرى بمحاكمة شعبية لهم".

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