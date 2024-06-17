اخبار الرياضه

تعرف على مواعيد مباريات الإثنين في بطولة أوروبا والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ميونيخ: يبدأ منتخب فرنسا اليوم (الاثنين) مبارياته في نهائيات يورو 2024، ويلتقي رفاق مبابي مع النمسا الساعة العاشرة مساءاً (بتوقيت ).. فماذا عن بقية مباريات الإثنين في بطولة أمم أوروبا 2024؟

وتتواصل الإثنين منافسات"يورو 2024" المقامة حالياً في ألمانيا، حيث تقام 3 مباريات في الجولة الأولى للمجموعتين الخامسة والرابعة.

إليكم مواعيد المباريات بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة والتعليق الصوتي العربي:

- رومانيا – أوكرانيا (4 عصراً) : beIN Sports HD Max1- جواد بدة

- بلجيكا – سلوفاكيا (7 مساءاً) : beIN Sports HD Max1- عصام الشوالي

- النمسا – فرنسا (10 مساءاً) : beIN Sports HD Max1 – عامر الخوذيري

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا