شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 17 – 6 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 17 – 6 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلى يستعرض إطلالة لاعبيه فى العيد قبل مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى.

مران الأهلى الأخير استعدادا للاتحاد.. كولر يحاضر اللاعبين.. وفقرات بدنية متنوعة

اختتم الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب ‏برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

الأهلى يستعرض إطلالة لاعبيه فى العيد قبل مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى.. صور

استعرضت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر فيس بوك، صورا للاعبي الفريق بإطلالة مختلفة، قبل السفر للإسكندرية لخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة من مساء غد الثلاثاء في الجولة الـ26 لبطولة الدوري المصري، وعلقت صفحة الأهلي: إطلالة الأبطال ثاني أيام العيد.

كولر يحذر دفاع الأهلى من خطورة هجوم الاتحاد السكندري

حذر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى دفاع فريقه من خطورة هجوم الاتحاد السكندري قبل مباراة الفريقين المقبلة.

مفاوضات مكثفة في الأهلي لحسم ملف تمديد عقد موديست لمدة 60 يوما

لم يحسم مسئولو مسئولو النادي الأهلي ملف تمديد عقد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق لمدة شهرين بسبب الجدل المُثار داخل القلعة الحمراء بخصوص هذا الملف.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد شريف لعودته في الصيف

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة تفاوض مسئولي النادي الأهلي مع محمد شريف لاعب الفريق السابق والخليج السعودي الحالي، من أجل العودة إلى صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل، بعدما قضى موسما خارج قلعة الجزيرة.