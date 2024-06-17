يورو ٢٠٢٤ .. منتخب فرنسا يتقدم على النمسا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منتخب فرنسا على نظيره النمسا بهدف من دون رد خلال الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن لحساب الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو ٢٠٢٤ التي تستضيف دولة ألمانيا فعالياتها.

جاء الهدف بالنيران الصديقة عبر اللاعب ماكسيمليان ووبر الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة ٣٨.

ومثل فرنسا في الشوط الأول كل من..

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: جول كوندي، أوباميكانو، ويليام ساليبا، ثيو هيرنانديز.

الوسط: أنطوان جريزمان، نجولو كانتي، أدريان رابيو.

الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، تورام.