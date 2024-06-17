الأهلي ينهي استعداداته لملاقاة الاتحاد بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الثلاثاء على ملعب ‏برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏



وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد ‏للمباراة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة قبل استكمال المران بفقرات خططية وتدريبات تخصصية تحت إشراف الجهاز الفني.‏

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل وسام أبو علي برنامجه التأهيلي على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي، حيث قام اللاعب بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية