كريستال بالاس يحدد طلباته لبيع مدافعه الدولي الى ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الديلي تليجراف البريطانية ان نادي كريستال بالاس الانجليزي حدد بالفعل المقابل المادي المطلوب لبيع مدافعه الدولي الانجليزي مارك جويهي بعد الطلب الذي تلقاه النادي من جانب نادي ليفربول لضم الاعب .

وكان مارك جويهي قد شارك مع منتخب انجلترا في مباراته الاولى في بطولة يورو 2024 والتي انتهت بفوز منتخب انجلترا على منتخب صربيا بهدف مقابل لاشىء وهي المباراة التي برز خلالها مارك جويهي بمستوى جيد .

وقالت صحيفة الديلي تليجراف ان نادي ليفربول مهتم للغاية بضم مارك جويهي لتدعيم الفريق تحت قيادة المدير الفني الجديد ارني سلوت وفي نفس الوقت يبدو ان نادي كريستال بالاس لا يمانع في بيع المدافع الدولي حال تلقيه عرضا ماليا جيدا حيث لا يتبقى للاعب في تعاقده مع النادي اللندني سوى عامين وبالتالي هناك مخاوف من رفض الاعب تجديد تعاقده مع كريستال بالاس خلال الفترة القادمة .

وكشفت الديلي تليجراف عن تحديد نادي كريستال بالاس 65 مليون جنية استرليني لبيع مارك جويهي لنادي ليفربول الذي سيكون مستعدا لدفع المقابل المادي فور عودة الاعب من مشاركته الدولية مع المنتخب الانجليزي في بطولة اليورو .

وقالت صحيفة الديلي تليجراف ان مستوى فريق كريستال بالاس في الموسم الماضي دفع عدد من الاندية للتفاوض مع النادي لضم لاعبيه البارزين حيث يسعى ناديا تشيلسي ومانشيستر يونايتد لضم المهاجم مارك اوليسي وايضا يرغب نادي توتنهام في ضم أيبراشي ايزى .