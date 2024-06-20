الامارات | 24 فريقاً تشارك في كأس «مينا دبي» لكرة الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الساعة الثالثة عصر يوم غد، منافسات كأس مينا الدولية لكرة قدم الصالات للناشئين تحت 12 و10 سنوات، التي تقام بدعم من مجلس دبي الرياضي في الصالة المغطاة بنادي الوصل في دبي. ويشارك في البطولة 24 فريقاً من داخل الدولة وخارجها، منها 12 فريقاً في فئة تحت 12 سنة، و12 فريقاً تحت 10 سنوات، وتنقسم كل فئة إلى مجموعتين، ويتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى نصف النهائي، ويتأهل الفائز في النهائي تحت 10 سنوات للعب في بطولة كأس أوروبا لكرة الصالات التي تقام في مدينة ستراسبورغ بفرنسا خلال يناير المقبل، بمشاركة أكبر الفرق الأوروبية مثل أرسنال ويوفنتوس وأولمبيك ليون وبنفيكا والعديد من الفرق الكبرى.

ومن أبرز الفرق المشاركة في البطولة أكاديمية أياكس أمستردام في دبي، وأكاديمية السيب من عُمان، وأكاديمية البحرين للصالات، وأكاديمية مان سيتي دبي، وفرق أخرى.

وتنطلق مباريات فئة تحت 10 سنوات غداً الساعة 15:00، ويواجه أياكس الأبيض فريق إمباير، كما يلتقي أياكس الأحمر مع الخليج، ويلتقي إيليت مع فوتسال، وفريق دبي الإيرلندي مع ريدز، وفريق البحرين مع «آي جي إف»، ثم يواجه السيب العُماني جو برو، وتستمر التصفيات حتى الساعة 19:40 مساء، بعدها يقام نصف النهائي، ثم النهائي.

وتنطلق يوم السبت المقبل، مباريات فئة تحت 12 سنة، الساعة 9:00 صباحاً، ويلتقي مان سيتي دبي مع الخليج، ومان سيتي أبوظبي مع السيب العماني، ويلتقي جو برو مع أزول، وإمباير مع إيليت، وأياكس مع جوجا بونيتو، ثم يواجه فريق دبي الإيرلندي فريق ريدز، وتستمر التصفيات حتى الساعة 13:40 ظهراً، بعدها يقام نصف النهائي ثم النهائي.

. مباريات فئة «تحت 10 سنوات» تقام غداً.. و«تحت 12 سنة» السبت المقبل.