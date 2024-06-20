اللجنة الأولمبية تفاجئ محمد صلاح قبل أولمبياد باريس 2024

أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، أن هناك مفاجأة لـ قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، حال تواجده في أولمبياد باريس 2024.

وقال إدريس في مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب أون تايم»:” ندرس الآن مقترح وهو حمل محمد صلاح لعلم مصر في حال مشاركته في أولمبياد باريس، لأننا لا نعرف موقفه حتى الآن”.

ووصل:” سيكون هناك قرار رسمي بالإجماع في اللجنة الأولمبية، قريبًا بحمل محمد صلاح علم مصر، حال التأكد من مشاركته في الأولمبياد، وهذا ما ننتظره بالوقت الحالي”.

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وتابع أن عدد الرياضيين المصريين المشاركين في أولمبياد باريس يبلغ 150 رياضياً بين الأساسيين والاحتياطيين، مع إمكانية زيادة العدد بواحد أو اثنين.

وأختتم إنه يشعر أن منتخب مصر لكرة القدم سيحقق ميدالية في البطولة.

وتتوقف مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس على نادي ليفربول، حيث هو المتحكم في الموافقة أو الرفض.