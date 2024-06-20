اللجنة الأولمبية: إذا تواجد محمد صلاح سيحمل علم مصر بافتتاح أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح هو من سيرفع علم مصر إذا كان موجودًا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

ويقع المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم ضمن المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024 مع إسبانيا وأوزبكستان والدومينكان.

وأضاف إدريس، في تصريحات على قناة أون تايم سبورتس مساء الأربعاء:"لم يتم الاستقرار على من سيحمل علم مصر في افتتاح الأولمبياد ونؤجل الأمر حتى نعرف من الثلاثي الذي سينضم للمنتخب الأولمبي وإذا تواجد محمد صلاح سيكون من الضروري أن يحمل هو علم مصر".

ويُتاح للمنتخب الأولمبي لكرة القدم ضم ثلاثة لاعبين بقائمته ممن تجاوزا السن القانوني للمشاركة في الأولمبياد.

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