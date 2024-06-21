شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يسجل هدفه الـ126 في الدوري ويهدد إنجاز الضظوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك رصيده من الأهداف في تاريخ الدوري إلى 126 هدفا بعدما سجل أمام فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبات رصيد السعيد 126 في بطولة الدوري الممتاز، متأخرًا بهدف فقط عن السيد الضظوي، صاحب المركز الثالث بـ127.

وجاء ترتيب هدفي الدوري على مر التاريخ

1- حسن الشاذلي: 173 هدفًا

2- حسام حسن: 168 هدفًا

3- السيد الضظوي: 127 هدفًا

4- عبدالله السعيد: 125 هدفًا

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: "حراسة المرمى: محمد صبحي، والدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة، وفي الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، والهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمود الشناوي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وناصر منسي.

وضم تشكيل فاركو في حراسة المرمى : محمد سعيد شيكا، والدفاع : عزمي غوما - ياسين السيد - محمود البدري - أحمد جمال، وفي الوسط : أحمد البحراوي – كنجسلي سوكاري – أحمد فؤاد – محمود جهاد، وفي الهجوم : سيف تيري - شكري نجيب".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد نديم ورامي صبري ومحمد فخري وعمرو جمال وعمرو ناصر ووليد مصطفى ووليد علي ومحمد عز ومحمود عماد.

ويحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.