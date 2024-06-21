جوميز يثير الجدل بخصوص مباراة الاهلي ويعلن إصابة لاعب الزمالك

أثنى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، على أداء لاعبيه في المباراة التي جمعتهم بفريق فاركو، والتي أُقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد جوميز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :”اللاعبين قدموا المطلوب منهم وأن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، حيث أن فاركو فريق منظم ويجيد التحولات الهجومية، وكان منافسًا صعبًا”.

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وأضاف جوميز: “الفريق حقق المطلوب ونستحق الثلاث نقاط، ونهدي الفوز للجماهير”.

وعن عدم الدفع بمحمد عاطف في لقاء اليوم، أوضح جوميز:”اللاعب تعرض لإصابة في الركبة، ولم يخض تدريبات كافية، ومباراة اليوم كانت مناسبة له، وانضم للقائمة في حالة احتياجنا له في مركز الظهير الأيسر”.

وأشار المدير الفني إلى أن مباراة اليوم شهدت مشاركة عدد من اللاعبين أمثال محمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا، قائلًا:”هم يملكون الجودة، وستكون لهم فرصة للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة”.

ونفى جوميز ما تردد عن حديثه مع اللاعبين بشأن المباراة المقبلة ضد الاهلي في القمة، مؤكدًا جاهزية فريقه من الناحية الفنية بدوره كمدير فني وفقاً للمباريات التي يراها أمامه، وأنه يحترم قرار مجلس الإدارة”.

واختتم جوميز تصريحاته بالقول: “إذا أردنا الاستعانة باللاعبين الصغار يجب أن نتقبل وجود أخطاء منهم، وألا نذبح من يخطئ. مهمتي أن أساعد اللاعبين في تطوير أدائهم”.

يُذكر أن الزمالك قد حقق الفوز على فاركو بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 34 نقطة.