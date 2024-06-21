شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو: كنت أتمنى نتيجة إيجابية أمام الزمالك ونتعلم من الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، عن هزيمة فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد خطاب إنه كان يتمنى تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم أمام الزمالك، موضحا: "نعاني من حالة إجهاد بسبب السفر وتلاحم المبارايات خلال الفترة الأخيرة".

وقال خطاب في تصريحات للمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنت أتمنى تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على الموقع المتواجد فيه بجدول الدوري".

وتابع: "الأخطاء هي التي تحسم المباراة، ونحن ارتكبنا خطأين تسببا في ضياع المباراة، لكني دائما أعذر اللاعبين لأنهم لم يقصدوا تلك الأخطاء، ودائما نلعب على المكسب، من أجل حصد الثلاث نقاط في كل مباراة وأتمنى تحقيق الفوز في المباراة المقبلة".

وأوضح: "لدينا غيابات كثيرة مثل الزمالك، جابر كامل وجيفرسون إينكادا وأحمد عوض مدافع الفريق وأوجه الشكر للاعبين الذين عوضوا زملائهم الغائبين".

وأوضح: "نعمل دائما لما هو قادم، وننظر للأمام ونتعلم من أخطاءنا في المباريات الماضية من أجل تفادي تلك الأخطاء".

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، والدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة، وفي الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، والهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمود الشناوي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وناصر منسي.

وضم تشكيل فاركو في حراسة المرمى : محمد سعيد شيكا، والدفاع : عزمي غوما - ياسين السيد - محمود البدري - أحمد جمال، وفي الوسط : أحمد البحراوي – كنجسلي سوكاري – أحمد فؤاد – محمود جهاد، وفي الهجوم : سيف تيري - شكري نجيب".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد نديم ورامي صبري ومحمد فخري وعمرو جمال وعمرو ناصر ووليد مصطفى ووليد علي ومحمد عز ومحمود عماد.